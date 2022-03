Colombia, Perú y Chile van por el repechaje: consulte la tabla EN VIVO

Llegó el día decisivo en las eliminatorias sudamericanas. Este martes se conocerá al quinto clasificado de Conmebol, seleccionado que disputará el repechaje frente al representante de Asia.



De Perú, Colombia y Chile saldrá el acompañante de los ya clasificados de manera directa Brasil, Argentina, Ecuador y Perú.

Toda la jornada se disputará a las 6:30 p.m. en Colombia y en FUTBOLRED podrá seguir en vivo los resultados y movimientos de la tabla. Los de Reinaldo Rueda buscan el milagro:

Martes 29 de marzo (6:30 p.m.)

Venezuela vs Colombia

Estadio de Cachamay, Puerto Ordaz



Perú vs Paraguay

Estadio Nacional, Lima



Chile vs Uruguay

Estadio San Carlos de Apoquindo, Santiago



Ecuador vs Argentina

Estadio Monumental Banco Pichincha, Guayaquil



Bolivia vs Brasil

Estadio Hernando Siles Reyes, La Paz

Tabla de posiciones

1. Brasil | 42 puntos | +31 (Clasificada*)

2. Argentina | 38 puntos | +19 (Clasificada*)

3. Ecuador | 25 puntos | +8 (Clasificada*)

4. Uruguay | 25 puntos | -2 (Clasificada*)

5. Perú | 21 puntos | -5

6. Colombia | 20 puntos | 0

7. Chile | 19 puntos | -5

8. Paraguay | 16 puntos | -12 (Eliminada*)

9. Bolivia | 15 puntos | -15 (Eliminada*)

10. Venezuela | 10 puntos | -17 (Eliminada*)