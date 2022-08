¡Una muralla! Suiza mantiene la marca más extensa de la valla invicta

559 minutos sin recibir goles fueron los que estuvo la Selección de Suiza en la historia de los Mundiales FIFA con la valla invicta, siendo la marca más extensa en el certamen.

Se dio entre las ediciones de Estados Unidos 1994 (comenzó en la derrota 0-3 vs. España), Alemania 2006 (0-0 Francia, 2-0 vs. Togo, 2-0 vs. República de Corea, 0-0 vs. Ucrania) y Sudáfrica 2010 (1-0 vs. España), para finalizar en la caída 0-1 ante Chile en tierras africanas.



Suiza llegaba con 395 minutos sin encajar goles en la Copa Mundial, contra España sumó unos 90 más y ante Chile 74, por lo que la racha quedó en 559 minutos.



Además, el 11 de julio de 2010, día en el que finalizó el Mundial de Sudáfrica, Suiza se proclamó como único equipo, junto con Italia, Hungría y Alemania Democrática, en vencer al campeón del mundo en el transcurso del torneo.