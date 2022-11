Qatar 2022: estas son las restricciones que habrá durante el Mundial

A pesar de que Colombia y otras selecciones no estarán presentes, muchos aficionados de todo el mundo, incluyendo la de los equipos clasificados, estarán presentes para el Mundial de Qatar 2022.



La cita que dará inicio el próximo 20 de noviembre ya espera a los turistas que están viajando rumbo hacia Qatar o que lo harán en los próximos días para un partido en específico.



Es por ello que acá le dejamos las recomendaciones que debe tomar en cuenta si va a viajar a ese país ya que durante la Copa del Mundo habrá una serie de restricciones que de romperlas lo podrían deportar.



¿Qué cosas no podrá hacer en Qatar?



El país al ser una zona predominante de musulmanes tiene ciertas restricciones que usted deberá acatar en su instancia en territorio qatarí. Es por ello que no puede:



*Comer carne de cerdo

*Comer con la mano izquierda

*Decir malas palabras y groserías

*Tomar alcohol

*Gritar en público

*Tomarse fotos y/o grabar vídeos

*Las mujeres no pueden mostrar más de lo debido

*No podrá realizar demostraciones de cariño en público a menos de que sea una pareja de esposos

*La comunidad LGBTI deberá tener cuidado, ya que la homosexualidad la castigan con prisión.