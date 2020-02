Por si Queiroz necesita: los Sub-23 que podrían ir a Selección mayor

Con la tristeza de no clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, el Torneo Preolímpico terminó y dejó un desolador panorama en las categorías menores del fútbol colombiano, pues se suma a los criticados procesos Sub-17 y Sub-20.



Sin embargo, no todo es malo, hay muchas cosas por destacar y quedó la ilusión de potenciar a varios jugadores para que sigan en crecimiento de cara al futuro. Es así como jugo fichas que merecen seguir en el camino a la Selección de mayores, que dirige Carlos Queiroz, y que podría acercar para el inicio de las eliminatorias.



Los juveniles aprenderían, se irían adapatando y conociendo de sus referentes. Y, por qué no, incluso dar una mano si se les necesita contra Venezuela y Chile.

Si bien les falta más continuidad y regularidad en sus clubes, estos jugadores podrían ser acercados paulatinamente a la absoluta de Colombia, en caso de que Queiroz necesite o quiera dándoles pautas en su prometedora carrera.



Ahora que se acercan las eliminatorias al Mundial de Catar 2022 y la Copa América que se celebrará en nuestro país está a la vuelta de la esquina, estos son los jugadores que dejaron las puertas abiertas para llegar a la Selección mayor.



Walter Ditta (Defensor central)

Willer Ditta. Foto: Tomada de Twitter

Si bien es una de las posiciones con más alternativas, y que tiene fija a la pareja Yerry Mina-Dávinson Sánchez, el cesarense que juega en Junior merece tener roce con esos jugadores. Detrás de Jhon Lucumí o Carlos Cuesta, Ditta bien podría ser llamado para ir fortaleciendo conceptos.

Edwin Herrera (Lateral derecho)

Edwin Herrera. Foto: Archivo

Es una de las posiciones en las que menos jugadores hay disponibles…y sobre todo para atacar, pues hay más marcadores que jugadores de proyección. Además le serviría a Herrera para aprender conceptos defensivos que lo hagan más sólido y seguro, pues fue su gran pecado en el Preolímpico. Sus características y buena técnica, también lo convertirían en una buena opción para jugar de volante abierto.

Gabriel Fuentes (Lateral izquierdo)

Gabriel Fuentes. Foto: Tomada de Twitter

Después de William Tesillo y Frank Fabra, no hay laterales zurdos con regularidad. Fuentes, a pesar de su juventud, ya tiene un recorrido con Junior a nivel local e internacional. Tiene facilidad en ataque y ha mejorado su temperamento.

Edwuin Cetré (Extremo atacante)

Edwuin Cetré, jugador de la Selección Colombia. Foto: Twitter: @FCFSeleccionCol

Terminó como el goleador de Colombia en el Preolímpico, con 4 anotaciones. Su velocidad y destreza, su experiencia con Junior, y su atrevida actitud para atacar, lo hacen merecedor de que Queiroz lo vea, además porque es la posición que tanto le gusta al seleccionador.

Jorge Carrascal (Atacante)

Jorge Carrascal. Foto: EFE

Es una de las promesas de River Plate, el equipo que brilla en Argentina y el continente. Además, su caída en el nivel en el Preolímpico es propia de un jugador en formación. Juntarse con talentosos de la talla de James Rodríguez o Juan Guillermo Cuadrado le caería bien para su crecimiento.