El bloque de seguridad de Colombia, clave para empatarle a Uruguay

Colombia demostró su poder de lucha en Uruguay: este jueves sacó un valioso empate 0-0 en el Gran Parque Central de Montevideo, en partido de las clasificatorias a la Copa Mundo de la FIFA de Catar 2022.



La Selección corrió, metió, empujó, defendió y trató de llevar riesgo, aunque en esa última tarea no tuvo tanto éxito. Los destacados del equipo nacional fueron los del bloque de seguridad, pues había que ganar la batalla y los mejores soldados fueron los del sacrificio.



David Ospina brilló con luz propia, pero también respondieron jugadores de la defensa y la línea de volantes de marca.



David Ospina (8): fulgurante en sus atajadas, decisivas para el 0-0. Felino en sus reflejos, elástico en sus movimientos y fuerte en su liderazgo.



Stefan Medina (7): acabó con los fantasmas de su debut en Montevideo, con la Selección Colombia. Esta vez fue seguro, firme, técnico. Falló una vez y casi cuesta caro, pero lo salvó el VAR en el gol de Luis Suárez.



Yerry Mina (7): valiente, fuerte, encarador. Ganó varios duelos personales, mostró experiencia y en ataque casi mete una, que Muslera desvió cuando el balón caía a su arco.



Carlos Cuesta (7): el joven zaguero sigue aprovechando el joven zaguero sigue aprovechando la oportunidad que le ha dado Reinaldo Rueda. Esta vez volvió a mostrar tranquilidad y que el fútbol en Europa le ha dado experiencia.



Johan Mojica (6): su regreso a la Selección no fue fácil, pero sacó adelante su presentación. Uruguay atacó mucho por ese costado y no la pasó bien, pero con ímpetu se las arregló para despejar el riesgo.



Wilmar Barrios (7): sólido siempre, vivo en los duelos individuales. Tuvo un momento de desorden pero siempre lo suple con la fuerza y personalidad que lo caracteriza.



Mateus Uribe (5): no estuvo cómodo y Colombia lo sintió. Fue el primer amonestado de Colombia y tal vez esa tarjeta, así como su regular presentación, condicionó su salida.



Juan Guillermo Cuadrado (6): fue el partido más difícil de Cuadrado en el último tiempo. Le costó pesar en el partido, aunque le pegaron. Se salvó de la expulsión, pues agredió a un rival. Flojo, para lo que nos tiene acostumbrado.



Luis Díaz (6): Colombia se defendió y a Díaz le costó brillar en ataque. Tuvo solidaridad y sacrificio. En su mejor jugada, Duván Zapata falló en la definición.



Rafael Santos Borré (5): no pudo asociarse, le costó acomodarse y su papel pasó desapercibido.



Falcao García (5): otro que apenas si la tocó. Muy solo, no le llegó el balón y estuvo perdido.



Los cambios

Roger Martínez (4): poco y nada.



Duván Zapata (4): falló la gran posibilidad de gol de Colombia.



Jefferson Lerma (6): le devolvió el equilibrio al mediocampo de la Selección.



Juan Fernando Quintero (5): entró faltando 10 minutos y no pudo hacer mucho. Aunque sacó un remate que llevó riesgo al arco charrúa.