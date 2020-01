¡Qué volada! Así comenzó el año Stefan Medina en la Liga de México

Stefan Medina comenzó el 2020 siendo uno de los jugadores destacados de Monterrey, en su debut en la Liga MX en partido que terminó en empate 2-2 con Monarcas Morelia. El defensor colombiano tuvo una buena actuación y no tuvo responsabilidad en los goles que recibió el club Rayados.



Por el contrario, gracias a Stefan su equipo no perdió, y fue prácticamente el héroe de Monterrey para que su equipo no tuviera un traspié en el debut de la temporada.



La jugada que marcó el desarrollo del partido se dio en el área de los Rayados, cuando Morelia estuvo muy cerca de anotar un gol que hubiese sido decisivo.



Ahí apareció Medina con una volada que todo México aplaudió y valoró. ¡Qué salvada la de Stefan!