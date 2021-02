Santos avisó medidas certeras en caso de sufrir nuevos actos racistas

No caben los actos racistas en el fútbol y cada vez queda más demostrado y para la muestra un botón.



El defensor brasileño Matheus Dória afirmó este martes que el Santos Laguna reaccionará con el abandono de la cancha si alguno de sus jugadores vuelve a recibir insultos racistas, como los que el jueves escuchó el ecuatoriano Félix Torres en el estadio del San Luis.



"Hablamos en el vestuario y si esto vuelve a suceder, ya sabemos qué hacer: salir de la cancha y esperar que saquen del estadio a la persona que insulta. Nosotros no sabíamos cómo actuar, pero ahora ya lo sabemos", declaró el central.

Dória se refirió así a los insultos que habría recibido su compañero, el ecuatoriano Torres, en el partido que perdieron el jueves por ante el San Luis en cumplimiento de la séptima jornada del torneo Clausura.



Sobre el final del partido, Torres fue expulsado por empujar a un recogedor de balones que retrasó la devolución al Santos. El ecuatoriano fue insultado en su camino al vestuario.



"Cuando yo entré al vestuario vi a mi compañero llorando, esa es la verdad. Ahora, que haya gente que no tenga los cojones para sostener lo que dijo, va a inventar cualquier excusa", dijo Dória, quien ha lamentado la falta de resultados para descubrir a los agresores.



"A Félix lo expulsaron y lo van a castigar, pero ¿Qué pasó con quien insultó? Nada, no se puede justificar. Si quieren seguir así, pueden expulsar a todo nuestro equipo. Alguien que tiene odio con los negros no lo va a cambiar con una tarjeta roja", añadió el jugado brasileño.



Enfatizó que Santos Laguna no busca ganar en la mesa el partido, sino establecer una postura contra el racismo. "San Luis ganó los tres puntos y nosotros no estamos peleando por eso, porque el racismo va más allá de eso. No hay justificación. Félix se equivocó al empujar a un recoge balones, pero ya; lo expulsaron, va a ser castigado; ¿y el racismo?".