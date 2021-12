Reemplazo de Duque: Sambueza, flamante refuerzo del Atlético San Luis

El mercado de fichajes se mueve en todos los rincones de Sudamérica. En territorio mexicano, Atlético San Luis hace poco anunció la salida de Jhon Duque, ídolo y referente de Millonarios, y este miércoles anunció a su reemplazo: un jugador de la dinastía Sambueza.

El centrocampista argentino Rubens Sambueza, hermano de Fabián, jugador del Junior y que suena en Medellín y Santa Fe, aseguró estar listo para poner su talento en favor de su nuevo equipo.



"Es un grupo sano, que da lo mejor, espero aportar un poco de experiencia y cuando me toque estar, darle pausa al equipo; para eso me trajeron", dijo el jugador de 37 años en su presentación.



Con la camiseta del Toluca, Sambueza fue líder de pases para gol en el Clausura 2021 y el Apertura 2021, con seis asistencias en cada uno, sin embargo el nuevo entrenador de los Diablos, Ignacio Ambriz, no lo tomó en cuenta y debió emigrar al San Luis.



Aunque llegó al grupo cuando ya había comenzado la pretemporada, el sudamericano dijo estar ya acoplado a sus compañeros, confiado en ayudar a que el San Luis del entrenador uruguayo Marcelo Méndez sea protagonista en el Clausura 2022.

🇺🇦 Rᴜʙᴇɴs Sᴀᴍʙᴜᴇᴢᴀ 🇺🇦 pic.twitter.com/FJsGgTzveG — Atlético de San Luis (@AtletideSanLuis) December 22, 2021

"Es un club que viene haciendo las cosas bien; tenemos la ilusión de ir por más y no relajarnos", aseveró.



Pese a su edad, Rubens es uno de los futbolistas más técnicos del fútbol mexicano, con un fino toque de balón, exactitud como asistente y personalidad, lo cual pretende confirmar en el Clausura.



"Van a ver a un Sambueza como el que vieron en todos los equipos al que han enfrentado, tenemos la camiseta y la vamos a defender con respeto, a muerte; estoy agradecido por la posibilidad de seguir en el fútbol mexicano, vistiendo otra camiseta importante y con ganas de seguir transcendiendo", agregó.



El San Luis fue duodécimo lugar en el pasado torneo Apertura en el que se clasificó a la repesca que perdió con el Santos Laguna. El equipo apostará a mantener una buena defensa y conseguir un buen acople entre Sambueza y su compatriota Germán Berterame, empatado como líder de los goleadores del anterior campeonato.