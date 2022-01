‘Zidane dirigirá al PSG a más tardar en junio’: no descarten a Mbappé

Zinedine Zidane vuelve a sonar como el próximo entrenador del París Saint Germain, pero esta vez la versión periodística tiene más peso por quién informa, y además tiene otros detalles que son un auténtico bombazo.



La información del periodista Daniel Riolo, periodista de ‘RMC Sport’, es clara: “Zidane será entrenador del PSG a más tardar en junio”. Las conversaciones se han mantenido con el PSG, así lo nieguen desde la dirección deportiva, encabezada por el brasileño Leonardo.



Aunque no significa que el argentino Mauricio Pochettino se marche ya, pues podría terminar la temporada si se dan los resultados; pero lo cierto es que ‘Zizou’ será su reemplazante en cualquier momento.



Además, Riolo dijo que no se puede descartar que Zidane entrene a Kylian Mbappé, pues no están cerradas las posibilidades para que el atacante francés renueve su contrato con el club parisino.



Aunque la contratación de Zidane no depende de la continuidad de Mbappé, pues se quede la figura o se vaya al Real Madrid, el entrenador ya habría dado el sí.