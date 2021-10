¡Ganador del Puskás! Golazo en Francia desde antes de mitad de cancha

No busquen más. Este domingo se dio el que debería ser el gol del año, el próximo ganador del Premio Puskás. Ocurrió en la primera división francesa y es un tanto de antología. ¡Desde atrás de mitad de cancha!

El Saint Etienne no pasó del empate en el Estadio Municipal Saint Symphorien ante el Metz (1-1) y sigue último y sin conocer la victoria en la Ligue 1 de Francia, que este fin de semana completa la duodécima jornada.



El conjunto de Claude Puel no termina de despegar. Afrontó un duelo clave, idóneo para sumar los tres puntos y salir de la cola de la clasificación, ante el antepenúltimo de la tabla, que puja por escapar de la zona de descenso. A ninguno le servía el empate.



Metz tomó ventaja a los nueve minutos con un libre directo transformado por el argelino Farid Boulaya. El Saint Etienne, presionado por su situación en la clasificación, equilibró el duelo al cuarto de hora con un gran disparo lejano del tunecino Wahbi Khazri tras recibir el balón de Timothee Kolodziejczak.



No se movió el marcador en el tiempo restante en un choque en el que ambos justificaron su mala situación en la tabla. La igualada mantiene la situación para los dos. El Metz es decimoctavo, a dos puntos de la salvación. El Saint Etienne, con un punto menos que su rival, es último, a tres de la permanencia que marca el Girondins.