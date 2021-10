¡Barcelona lo necesita ya! Xavi alargó su sensacional racha en Catar

Mientras su pretendiente no para de fallar en el torneo local, Xavi Hernández engrandece cada vez más su historia en el medio oriente...



El Al Sadd del exfutbolista y estratega español alargó su pleno de triunfos en la Liga de Catar tras imponerse al Al Ahli Doha (4-1), en el que puede haber sido uno de sus últimos encuentros como técnico de este equipo, si finalmente termina comprometido con el Barcelona.

El equipo del exculé sumó en el estadio Jassim Bin Hamad de Doha su octava victoria en los ocho partidos disputados de la competición. Goleó a un rival que aún no conoce el triunfo en la Liga, que es antepenúltimo en la clasificación y que está dirigido por el montenegrino Nebojsa Jovovic.



A la espera de su regreso al fútbol español Xavi acumula méritos. Es líder del torneo con tres puntos de distancia respecto al Al Duhail que ganó al Catar (2-1).



El octavo triunfo del Al Sadd, con Santi Cazorla como titular, se encarriló en el minuto 24 por medio de Hasan Al Haydos a pase del argelino Baghdad Bounedjah. Fue muy superior el conjunto local que ya pudo alcanzar el descanso con una renta mayor pero el VAR invalidó el tanto del ghanés Andre Ayew.



El segundo tanto del Al Sadd llegó al inicio de la segunda parte, por medio de Bounedjah, que aprovechó un balón recibido de Abdelkarim Hassan. El Al Ahli acortó distancias en el 68 gracias a un penalti transformado por el nigeriano Patrick Friday.



No dio síntomas de reacción el cuadro visitante a pesar del tanto. Todo lo contrario, el Al Sadd redondeó su victoria con dos nuevos goles, anotados ambos también desde los once metros. El primero lo anotó Ayew, en el 79, y el segundo Bounedjah, a cinco del final.