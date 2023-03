Una locura: el precio que pediría PSG para vender a Mbappé este verano

Aunque el futuro de Kylian Mbappé parece haberse resuelto el año pasado cuando el francés firmó su renovación con PSG hasta 2025, el futuro del jugador parece que sigue en el aire.



Y es que en los últimos días, el medio 'L’Equipe' confirmó que el atacante de 24 años tiene hasta julio para activar un año más de contrato. De no activarse, su vinculación con el PSG acabaría en 2024, por lo que de suceder esta situación los parisinos no se quedarían con los brazos cruzados y podrían buscar una venta este verano.



No obstante, varios periodistas allegados al PSG y que pertenecen a la prensa deportiva francesa han mencionado que el precio por Mbappé rondaría los 200 millones de euros, una cifra que solamente sería superada por el traspaso de Neymar en 2017 por 222 millones de euros.

Real Madrid, como lo ha demostrado en los últimos mercados, sigue siendo el principal candidato a llevárselo pese a que el delantero francés rechazó a los españoles el año pasado cuando acababa contrato.



Sin embargo, hay un problema y es que el Madrid no estará dispuesto a pagar un precio tan elevado y querría espera hasta 2024 cuando finalice el contrato del atacante.



Según señala la prensa gala, la razón por la que Mbappé se quisiera ir es porque no está satisfecho con la dirección deportiva del club ya que le prometieron para renovar un proyecto que al final que no se ha concretado al 100%.



Por el momento, las próximas noticias del futuro de Mbappé llegarían antes del verano cuando se sepa si activa otro año o no y en caso de que no además del Madrid entrarían a la puja el Liverpool o el Chelsea, equipos que sí estarían dispuestos a pagar los 200 millones de euros.