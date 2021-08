Primera salida en falso: PSG perdió y Lille es campeón en Francia

El Lille, último campeón de la liga francesa, venció hoy al Paris Saint-Germain (1-0) en la Supercopa de Francia, disputada en Tel Aviv y a la que los parisinos se presentaron sin varias de sus principales figuras. Los dogos lograron así un nuevo título, tras imponerse sobre el PSG en la última liga por tan solo un punto.



El París se presentó sin muchas de sus figuras, que continúan de vacaciones tras sus respectivas competencias internacionales, como Neymar, Di María y Marquinhos, o se quedaron en Francia, como fue el caso de Mbappé. Tampoco estuvieron sus principales refuerzos, incluidos Sergio Ramos, lesionado, y Gianluigi Donnarumma, que aún no debutaron con su nueva camiseta. Quien si estuvo desde el comienzo, en su primer partido oficial en el club parisino, fue el marroquí Achraf Hakimi, muy incisivo por la banda derecha y una de sus principales armas de ataque.



La primera gran ocasión del encuentro la tuvo sin embargo el turco Burak Yilmaz, con un tiro libre en la puerta del área, que se fue a centímetros del palo custodiado por Navas. El Paris respondió a través de la rebeldía de los jóvenes franceses Dina Ebimbe y Kalimuendo, que se asociaron bien por la banda izquierda, inquietando a la defensa de los Dogos en más de una ocasión.



Sobre el final de la primera etapa fueron los últimos campeones de la liga quienes lograron abrir el marcador, con un fortísimo remate cruzado desde fuera del área del portugués Xeka, tras un lateral y con asistencia de Yilmaz. El segundo tiempo comenzó con el Lille más retrasado, y cediendo la posesión aún más que en la primera etapa.



Con Danilo como eje, algunos pases entre líneas de Ander Herrera y la pegada de Draxler, el equipo de Mauricio Pochettino rápidamente se convirtió en protagonista, aunque no logró inquietar seriamente a la defensa de los dogos. En el minuto 70, el flamante debut de Wijnaldum en el PSG despertó a los aficionados israelíes, para quienes el encuentro representó una oportunidad única de presenciar un juego de fútbol de primer nivel, y el principal evento deportivo desde que se autorizó el regreso del público a los estadios el pasado mes de en marzo. El Lille se limitó a contraatacar, con balones largos para Yilmaz y luego para el ingresado Weah, que no prosperaron.



Recién en los últimos minutos del juego los parisinos pudieron generar una situación clara de gol, con un remate de Wijnaldujm desde el punto penal después de un rebote tras un tiro de esquina, pero que fue parada por Jardim, una de las figuras del encuentro.



Ficha técnica: 1. Lille: Leonardo Jardim; Tiago Djalo, Jose Fonte, Sven Botman, Reinildo Mandava; Luiz de Araujo (Ikone, m.84), Benjamin Andre, Xeka (Yusuf Yazici, m.78), Jonathan Bamba (Bradaric, m.84); Jonathan David (Timothy Weah, m.75) y Burak Yilmaz. Seleccionador: Jocelyn Gourvennec. 0.



Paris Saint-Germain: Keylor Navas; Achraf Hakimi, Presnel Kimpembe (Kurzawa, m.80), Jan Kehrer, Abdou Diallo; Danilo Pereira, Ander Herrera, Eric Dina-Ebimbe (Georginio Wijnaldum, m.70); Julian Draxler, Arnaud Kalimuendo (Gharbi, m.80) y Mauro Icardi. Seleccionador: Mauricio Pochettino.



Goles: 1-0, m.44: Xeka. 1-1, m.75: Haraguchi. 2-1, m.82: Baumgarti. Árbitro: Yigal Frid (Israel). Amonestó a Kehrer (m.29), Diallo (m.51), De Araujo (m.77), Draxler (m.83) y a Danilo Pereira (m.92). Incidencias: partido por la final de la Supercopa de Francia disputado en el estadio Bloomfield de Tel Aviv ante casi 30.000 espectadores.



EFE