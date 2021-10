¡Cómo sufrió PSG! Costosa victoria contra Lille, con Messi lesionado

PSG sufrió. En serio. Lo pasó mal, tuvo que remontar y exigirse a fondo y se le lesionó Messi. Fue una costosa y muy trabajada victoria 2-1 la que logró contra Lille, un equipo que llegaba séptimo en la tabla de la Ligue 1 pero que parece tenerle la medida al mejor de Francia.

A los 2 minutos ya le daban a Donnarumma el primer susto con un remate cruzado al que el portero le salió con todo el cuerpo. ¡Enorme! Y a los 14 de nuevo Yilmaz se animó y midió perfecto el pase para no caer en fuera de lugar, pero le salió apenas abierto el remate.



En PSG era impreciso Messi, perdía balones de manera atípica y, salvo el 8 que hacía Neymar Jr en el medio antes de habilitar a un Di María que no aprovechó, no había mucho qué decir. Justo el primer remate al arco era de este último, a los 22, pero estaba bien ubicado el portero tras el pase de... Messi. Sí, el impreciso. Qué peligro que es criticarlo... Más cuando a los29 proponía una linda sociedad con Di María que no le funcionó por falta de dirección.



Pero Lille era mucho más amenazante y castigaba en el centro de 17 y puntazo impecable de Yilmaz para abrir la cuenta a los 31 minutos.



El segundo tiempo fue la explicación a la imprecisión de Messi: algún problema físico lo sacó del campo y entonces todo recayó en Neymar y Di María, los autores de las opciones más claras en el arranque del segundo tiempo, el primero entrando hasta las barbas del portero y el segundo con un soberbio remate desde afuera. Pero al frente era el enorme portero de PSG el que otra vez tenía que volver para evitar el segundo de Yilmaz, en un Lille que siempre que se animó puso en evidencia la lentitud de la zaga local.



Intentaba cobrar Icardi en el gran centro de Neymar pero no podía porque le iba a tocar a Marquinho la alegría, cuando le hacía compañía a Di María en la salida por la izquierda y le metía la pierna derecha a la pelota para resolver las dudas que los atacantes no lograban despejar, cuando corría el minuto 74.



Pero a las estrellas les pagan para sacar del sombrero las soluciones, una como esa que inventó Neymar en el área rival para habilitar a Di María y poner la cuenta 2-1, así como si el partido hubiera sido sencillo, como si no hubiera sido necesario una remontada contra el campeón francés.



PSG gana. es líder, podrá dejar dudas pero suma igual y aún sin Messi, el gran dolor de cabeza de Pochettino tras esta costosa victoria.