¿Se rompió todo? Hinchas del PSG arremeten contra los jugadores

No son los mejores días del PSG, de cara a lo que será la serie de los octavos de final contra el Real Madrid, en la Champions League. El ambiente en la cancha es evidente, pues el futbol mostrado no corresponde a la calidad de jugadores que hay en el plantel. Los aficionados no aguantaron y mostraron esa inconformidad.

🤬😡😤



“Leonardo: Hora de despejar”



“Dirigentes irrespetuosos”



“Camisetas sin nuestros colores”



“Nosotros cantamos con pasión a jugadores sin motivación”



…Y otras frasesitas hoy de los hinchas del PSG a su equipo. pic.twitter.com/LQSwUcaQla — Julián Capera (@JulianCaperaB) February 11, 2022

Durante el partido contra Rennes, los hinchas, específicamente, los ultras del PSG, colgaron pancartas criticando la gestión de Leonardo, el poco apoyo de la directiva con el fútbol femenino y afirmando que el los jugadores se les ve sin motivación.



Así lo informó el periodista Christian Martín, de ESPN, que durante el primer tiempo no se les escuchó cantando, en símbolo de protesta.