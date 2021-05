En Francia cargan contra Neymar ¿el porqué de su bajo rendimiento?

Luego de conocerse que las negociaciones entre el cuadro parisino y Neymar llegaron a buen término, tras dilatarse durante varios meses por pedido expreso del mismo jugador, a la espera de que llegase una oferta por parte del Barcelona, el brasileño se decantó por continuar. Firmó hasta el 2025.



Sin embargo, los ánimos en el entorno del conjunto de Pochettino no es el mejor. Después de la eliminación en las semifinales de la Champions League, ahora hay complicaciones para que continúe por cuarto año consecutivo ganando la liga francesa. Las criticas recaen en el crack brasileño, del que ya no habla como un candidato al balón de oro, dada su edad.



La prensa que cubre el PSG no ahorró comentarios al momento de despacharse contra el atacante. En general, las criticas hacen alusión a su individualismo, en L’Équipe dicen “Vagó entre líneas sin dinamismo” agregándole “Neymar se divirtió solo, olvidándose de sus compañeros. Su gol, el octavo en 16 partidos, no esconde su producción, claramente insuficiente”.



En Le Parisien y RMC Sports cuestionaron duramente el rol que tiene en el equipo, teniendo en cuenta su salario y estatus dentro y fuera del plantel. Además, afirman que él debe asumir su responsabilidad, sumándole que el rotulo de estrella mundial o futuro balón de oro ya no pueden usarse para referirse a él.



A la liga francesa le quedan dos jornadas, en las que el cuadro parisino deberá enfrentar al Reims y Stade Bretois, esperando un tropiezo del Lille que es el líder con 79 unidades, sacándole tres puntos de ventaja a los capitalinos.