¿Cuándo vuelve Messi a PSG? Los privilegios de ser el campeón mundial

Nadie vuelve a ser el mismo después de coronarse campeón mundial. Es uno de esos privilegios que la historia resera para algunos pocos. Y después de una vida de luchar por ello, es lo mínimo para una leyenda como Lionel Messi.

El argentino es el único de los mundialistas que no se ha reportado a los entrenamientos del París Saint-Germain tras levantar el trofeo en Doha, el pasado 18 de diciembre.



Y la noticia es que todavía se demora: el capitán permanecerá en su país al menos hasta el 3 de enero, con el visto bueno del PSG, y no estará disponible antes del 11 de enero, cuando su equipo enfrente al Angers por la 18 fecha de la Ligue 1.



Por esa razón este miércoles, cuando se reactiva la competencia francesa tras la pausa por el Mundial, Kylian Mbappé, Neymar y Hakimi acudirán al llamado del entrenador Christopher Galtier para enfrentar al Racing Estrasburgo, mientras Messi, en el mejor de los casos, lo verá por TV.



La Ligue 1 se reactivará con los siguientes duelos:



Ajaccio-Angers (9:00 a.m. hora colombiana)

Troyes-Nantes (9:00 a.m. hora colombiana)

Auxerre-Mónaco (11:00 a.m. hora colombiana)

Clermont-Lille (1:00 p.m. hora colombiana)

Brest-Olympique Lyon (3:00 p.m. hora colombiana)

PSG-Racing Estrasburgo (3:00 p.m. hora colombiana)