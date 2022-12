Lionel Messi recibe gigante homenaje en Colombia: sorprendente

Lionel Messi se consagró campeón del Mundial de Qatar 2022 y no solo alegró a su país, Argentina, si no a millones de seguidores que lo quieren y lo admiran en todo el planeta.



Messi es el personaje del año, y seguramente reciba decenas de reconocimientos por el sello que le ha puesto a una carrera increíble, que es levantar el máximo trofeo para un futbolista: el de campeón del mundo.



Y claro, en cuestión de homenajes no se podía quedar atrás Colombia, un país que le tiene respeto y admiración, y en donde se mostró por primera vez al mundo con la camiseta albiceleste, en el Torneo Sudamericano Sub-20 de 2005.



En Envigado, Antioquia, elaboraron un globo con la camiseta inflable más grande del mundo en honor a Messi y su título de campeón del mundo en Qatar 2022.



La camiseta mide 20 metros de largo (cuello a cintura) y 17 metros de ancho (manga a manga). Después de ser inflado, el uniforme sirvió como un "campo de fútbol" para que jugaran los niños.