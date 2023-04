¿De qué depende regreso de Messi a FC Barcelona? Cuentas y sacrificios

Lionel Messi, de vuelta a casa. Es la misión de un Joan Laporta quien, como si no tuviera suficiente con el escándalo por el 'caso Negreira', ahora está enfrascado en deshacer la imagen que muchos hinchas tienen de él: es el presidente que sacó al ídolo del FC Barcelona.

Pero una cosa es el anhelo y otra la realidad económica. Y en ese segundo terreno aún hay mucho camino por andar.



El primer obstáculo es LaLiga. O mejor, la crisis financiera gravísima que arrastra el club post-pandemia y que obligó a la primera despedida del campeón mundial. "Como Liga, ojalá el Barcelona haga los movimientos necesarios para que entre Messi. Ojalá lo consiga hacer. Soy un fan de Messi y deseo que juegue en nuestra competición, pero no vamos a cambiar nada. El Barcelona puede hacer movimientos para poder hacerlo, son bastantes y complicados, pero pueden hacerlo”, dijo Javier Tebas.



¿A qué movimientos se refiere el jefe de LaLiga? Básicamente, a una rebaja brutal de ingresos de parte de Messi. Según el diario Sport, LaLiga inscribirá al argentino solo si acepta un salario de unos 25 millones de euros brutos por temporada, algo así como cuatro veces menos de los que ganaba cuando abandonó el club en 2021.



Dice la fuente que es la única manera de acomodarlo al nuevo marco salarial que se debe manejar en la temporada 2023-24, en la que entrarán Araújo y Gavi a la nómina.



Le ofrecerían en ese caso un contrato de dos temporadas que el zurdo podría rescindir de manera unilateral tras el primer año.



¿Y por qué iba a firmar un contrato que desmejora tanto su nivel actual en PSG, teniendo una multimillonaria oferta de Arabia Saudita y una más de la MLS, según dicen¡ Porque es su casa y siempre va a querer regresar. Pero también porque, según Mundo Deportivo, le darían un incentivo adicional: "el acuerdo pasaría por ofrecer una ficha no muy alta a Messi, pero proponiéndole a cambio ganar un porcentaje de los ingresos que genere su regreso en diferentes conceptos, especialmente a nivel comercial", dijo el medio.



¿La cuenta bancaria o el corazón? En esa disyuntiva está Messi, a quien le tocará dar el siguiente paso, pues ya la directiva habría contactado a su padre para saber si hay o no un interés real de volver. La novela apenas empieza...