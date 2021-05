Pochettino aclara: llegada de Sergio Ramos y salida de Mbappé del PSG

Mauricio Pochettino, entrenador argentino del París Saint-Germain (PSG), dijo que no se plantea una salida de Kylian Mbappé del club y rehusó responder sobre un posible interés en contratar a Sergio Ramos, cuyo vínculo con el Real Madrid acaba en junio. "Prescindir de Kylian no está pensado, es uno de los mejores futbolistas del equipo y yo cuento con él, el club cuenta con él, y esperemos que esté aquí muchos años", aseveró el técnico, en una conferencia previa a las semifinales de la Copa de Francia ante el Montpellier.

Después de las renovaciones de Ángel di María, Keylor Navas y Neymar, la estrella de la selección francesa es el último nombre de peso que falta por prolongar su estancia en el PSG, ya que su contrato vence en 2022. El preparador argentino también comentó la preselección olímpica de Mbappé, de 22 años, en una larga lista con hasta 85 nombres. Francia comparte grupo en Tokio con México, Japón y Sudáfrica.



"Es algo que se tendrá que hablar por todas las partes, veremos. Ahora estamos pendientes del final de temporada, luego viene la Euro, veremos. Que esté en una lista no quiere decir que sea así que va a pasar", refirió. Pochettino también habló del decepcionante momento del club, eliminado de la Liga de Campeones, con la Liga nacional muy difícil -está a tres puntos del líder el Lille a falta de dos partidos- y en las semifinales de la Copa francesa.



"Aun ganando la Copa y la Liga, siempre queda la insatisfacción de no haber llegado a la final de la Champions, es algo que se vive y se siente en los cuatro meses que llevo aquí. Lo que no se cambiará es la idea de armar un proyecto diferente respecto a lo que hemos hecho hasta ahora", agregó. El exentrenador de Tottenham fue cuestionado sobre un posible interés en el capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, en caso de que no renueve su vínculo con el Real Madrid, que vence en 50 días.



"No voy a contestar a esa pregunta porque cualquier cosa que diga será malinterpretada y sacada de contexto, no quiero que se saque ninguna situación contraproducente para mi club", señaló. "Estamos hablando de un jugador de otro club, lo que te puedo decir es que trabajaré siempre para mejorar en todas las posiciones, pero ahora nos centramos en el final de la temporada", concluyó.



EFE