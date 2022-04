Mbappé preocupa al Real Madrid: detalles de posible renovación en PSG

El futuro de Kylian Mbappé es el tema central de un PSG que por fin ha disfrutado de un partido con goles de sus tres baluartes.

El joven maravilla está entre la renovación de su contrato, que vence en junio y por el cual su club le ha hecho hasta seis propuestas, y una mareadora propuesta de Real Madrid, que sería lo que anhela, más después del trago amargo de la eliminación de la Champions League.



"Aún no he tomado mi decisión, todos saben que no he tomado mi decisión. Estoy pensando porque hay elementos nuevos, muchas cosas, muchos parámetros, no lo sé", dijo Mbappé tras marcar doblete en la victoria 5-1 contra Lorient.



"Si hubiera tomado mi decisión, lo diría, no le rindo cuentas a nadie. Es una elección personal. Si tomé mi decisión, lo digo y lo asumo. En las cosas buenas y las cosas malas que he hecho, siempre las he asumido. No tengo que esconderme, no maté a nadie. Quiero tomar la mejor decisión que pueda", añadió.



Real Madrid ha estado atento a la negociación y en España se da como un hecho su llegada, pero el muchacho juega su propio partido y no da nada por hecho: "No quiero estar equivocado. Quiero tomar la decisión correcta. Sé que para la gente es un poco tarde", explicó.



Y cuando le preguntaron concretamente si hay posibilidades de que se quede en el PSG, el atacante respondió: "Sí, por supuesto...".