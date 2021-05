¿Acuerdo con el Real Madrid? El futuro de Mbappé es incógnita

Una de las próximas novelas que se vendrán en el mercado de pases del fútbol mundial será la de Kylian Mbappé. La estrella francesa está en el paladar de todos y de los grandes de Europa, su ficha es alta, compleja para la actualidad económica del club. En París no se plantean un onceno sin él, buscarán retenerlo hasta la última instancia. Sin embargo, su represéntate habló, dando pistas de lo que será su futuro.



En entrevista con el Canal + de Francia, Bruno Satin, representante del jugador, afirmó que la familia de Mbappé ya tienen acuerdo con el Real Madrid. El francés tiene contrato hasta el 2022 y el afán del PSG es renovarle a como dé lugar, teniendo en cuenta que a finales de este año, podrá negociar con el equipo que desee.



Además, Satin afirmó que “Mi sensación es que él está dispuesto a hacerlo” acerca de la probabilidad de que Mbappé cambie de escuadra.



El representante del jugador también enfatizó en las pretensiones de los franceses, teniendo en cuenta que aún no hay acuerdo de renovación. En principio, estarían ofreciendo renovación hasta el 2025, algo que para Mbappé no parece conveniente, poniendo 2023 como fecha para culminar el vínculo contractual.



“Obviamente los qataríes y el PSG no han decidido prescindir de Kylian Mbappé, él podría muy bien entonces finalizar su contrato y marcharse a cero. La historia nos ha enseñado que los dirigentes o Doha no quieren que un jugador se vaya, hacen que se quede hasta que ya no sea de ellos”.



En ese orden de ideas, el punto de salida de Mbappé estaría en sus manos, todo depende de la o no renovación del jguador, de llegar a hacerlo, su salida estaría cada vez más lejana.