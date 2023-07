Todo depende de la salida de Neymar: la estrella que interesa al PSG

PSG se ecuentra en el proceso de armar una plantilla que le permita, por fin, ganar una UEFA Champions League. Si bien nunca le han sobrado jugadores de talla mundial, la dirección deportiva continúa buscando estrellas para sumar a su plantel y, de la mano de Luis Enrique, su nuevo DT, lograr los objetivos.



La salida de Lionel Messi fue solo el principio y se espera que otros futbolistas dejen el club, como los casos de Neymar y Kylian Mbappé. La del brasileño parece ser la más cercana y por esto, el PSG ya tendría en carpeta a su reemplazo.

Diario AS confirmó que Joao Félix podría llegar a París de concretarse la salida de Neymar. El atacante portugués no quiere volver a ser dirigido por el 'Cholo' Simeone en Atlético Madrid, club en el que tiene contrato hasta 2027, y buscaría un nuevo reto en su carrera.



Luis Enrique, quién será el encargado de un nuevo capítulo para el club, sabe que no tiene muchas opciones de delantero y por ende, a pesar de no ser su posición natural, Joao Félix podría encajar en el proyecto. Tiene 23 años, por lo que su margen de mejora es amplio, pero debería concretar el tema salarial, quizás el principal impedimento para llegar a un acuerdo.