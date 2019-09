Con magia: así respondió Neymar a los insultos en Paris Saint Germain

Tarde de sábado muy difícil en París. Neymar regresó al Parque de los Príncipes para jugar con el PSG y no fue recibido como se esperaba, pues los aficionados todavía no le perdonan que haya hecho una pataleta para intentar irse al Barcelona, no hiciera toda la pretemporada y prácticamente despreciara al equipo francés. Por eso, su partido contra el Estrasburgo fue hostil.

Tampoco fue fácil para el PSG el juego de la quinta fecha de la Ligue 1. El Estrasburgo se la puso difícil y apenas al minuto 90+2 pudo llevarse el triunfo el equipo de la capital por 1-0. ¿Gol de quién? De Neymar, que con un golazo respondió a las ofensas de sus hinchas y solo en la cancha espera convencerlos de que se quedó para llevarlos a la gloria.