¿Show de celos? Choque de egos en PSG, estalla Mbappe contra Neymar

Hay problemas en el paraíso. Todos lo sospechaban pero nadie podría adivinar que estallarían tan pronto. SPG empieza a sufrir el acoso de los egos de sus super estrellas y, en el fondo, muchos temen un show de celos.

La escena quedó evidenciada en las cámaras, en la victoria cómoda por 2-0 contra Montpellier de es sábado.



Más que de los goles se habló de la reacción de Mbappé en el banquillo, después de haber desperdiciado al menos tres ocasiones clarísimas que le costaron la sustitución.



En el segundo gol de Draxler la cámara lo captó Canal Plus quejándose: “Él no me la pasa”, en alusión a la asistencia de Neymar para el alemán.



Las preguntas saltaron de inmediato, sin que por ahora haya respuestas de parte de los protagonistas: ¿no que eran los mejores amigos? ¿No era condición de Neymar para renovar hasta 2025 que se quedara su querido Mbappé? ¿Es un choque de egos o un caso típico de celos? Vale decir que Neymar ahora dedica mucho tiempo, dentro y fuera del campo, a Lionel Messi, a quien ayudó a convencer de ir a PSG y quien es su amigo íntimo desde FC Barcelona.



Lo cierto es que el lío de Mauricio Pochettino no es envidiable: ¿cómo manejar ese choque de egos en el vestuario? Es el costo de ser entrenador de tantas y tan complejas estrellas.