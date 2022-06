No se olvida: ¡tremendo dardo de Ángel Di María al Real Madrid!

Para nadie es un secreto que el Paris Saint-Germain se empecina siempre a armar grandes planteles en busca de su máxima ambición y su anhelo: la Uefa Champions League. Lograron llegar a la final en el 2020, en un año mermado por el COVID-19, pero que finalmente se disputó la final de este torneo prestigioso que el club parisino no pudo levantar jugando la final contra el Bayern de Múnich.

Una de las bajas del Paris Saint-Germain fue la de Ángel Di María que no llegó a ningún acuerdo con el club para pactar una renovación. Por el final de su contrato, se encuentra libre para oír cualquier oferta del fútbol europeo, pues ha mantenido su deseo y su ambición de continuar en el viejo continente. Entre los pretendientes por el jugador han salido la Juventus y el FC Barcelona que se interesó ya cuando las negociaciones con el cuadro de Turín van acelerándose.

Ángel Di María no será la única baja en el PSG, pues las salidas estarán por concretarse en los primeros días de verano y se habla de Neymar, aunque su alto salario podría ser la clave para que el brasileño siga en el Parque de los Príncipes. Di María fue pieza clave ante Italia en la Finalissima y en plena concentración con la albiceleste mantuvo diferentes entrevistas con TyC Sports en donde aclara el por qué dejó el club.

En sus lágrimas, el mensaje era sin duda alguna, que no quería salir del Paris Saint-Germain, habló sobre su despedida, y no titubeó en decir que se vendrían más partidas, ‘hay otros jugadores que seguramente van a salir. Lo mío era lo más fácil porque no tenían que renovarme. Por un lado me dolió y por otro, no. Me fui de una manera muy especial. Fue una noche inolvidable, que un argentino en otro país tenga una despedida como la mía, no a todos se la hacen. El cariño del hincha de PSG, el que está atrás del arco, es lo más difícil de conseguir. Que me hayan llamado para que vaya afuera, que canten para mí solo y haberme hecho un mural para que lo firme son cosas que quedan en el recuerdo’.

No dudó en mantener que la derrota en la Uefa Champions League ante el Real Madrid fue la más dolorosa y fue el detonante para algunas salidas, ‘fue difícil para todos, no sólo para Leo. La gente estaba muy ilusionada, teníamos terrible equipo para poder lograr todo. Haber quedado afuera le hizo muy mal al club, por eso está como está. También terminó yéndose Leonardo’.

Concluyó que el club está listo para nuevas salidas, ‘pareciera como que también quieren que el técnico se vaya. Habrá un cambio muy grande, pero creo que Messi lo supo entender. Le servirá para estar muchísimo mejor la temporada que viene. Creo que va a arrancar muy bien porque terminó haciendo goles, dando asistencias, sintiéndose muy cómodo y adaptándose cada vez más’.