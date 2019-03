Alimenta los rumores: Zidane abrió las puertas de Real Madrid a Pogba

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, recogió el guante de Paul Pogba y su confesión de que le gustaría jugar en el conjunto madridista y le respondió con elogios, asegurando que le "gusta mucho" y que "hay pocos jugadores que aporten tanto" como el centrocampista francés.

"Me gusta mucho Pogba", confesó Zidane en su última respuesta de la rueda de prensa. "No es nuevo, lo conozco personalmente y es un jugador diferente, que aporta mucho”, añadió.



Zidane, que antes había descartado hablar de jugadores que no forman parte del Real Madrid, sí lo hizo con Pogba y se extendió con elogios a las virtudes del jugador de Manchester United.



"Hay pocos jugadores que aporten tanto como él. Es un centrocampista que sabe defender y atacar, sabe hacerlo todo en el campo. En cuanto a los rumores, él no forma parte de mi plantilla, juega en Manchester United, hay que respetarlo", dijo.



"Sobre lo que ha dicho del Real Madrid y su deseo de venir, si algún día hay alguna posibilidad que él quiera dejar el Manchester, siempre ha dicho que el Real Madrid le interesa mucho, más allá de Zidane. Después de su experiencia en Inglaterra por qué no va a venir al Real Madrid", sentenció.