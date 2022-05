Xavi: ‘el pasillo al Madrid es una muestra de respeto y deportividad’

Real Madrid enfrentará a un Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano, y los colchoneros se negaron a hacerle el pasillo a sus rivales. Sin embargo, Xavi Hernández también se metió en la discusión y comentó que hacerle ese reconocimiento es una muestra de respeto y deportividad.

Barcelona se verá las caras con el Real Betis Balompié el sábado 7 de mayo y previo al encuentro, habló sobre los éxitos de su acérrimo rival, y, además, tocó el tema de los ánimos del club blaugrana de cara al cierre de la temporada.

De acuerdo con el diario Marca, Xavi Hernández destacó las mejoras que han venido demostrando desde finales del 2021, ‘hemos mejorado mucho desde que cogí al equipo en noviembre. Hemos jugado bien en muchos partidos, hemos tenido buenos resultados… pero esto es un proceso y ahora hay que entrar en Champions. Estamos trabajando duro’.

Sobre lo que es el FC Barcelona, Xavi ha realizado conversaciones con sus dirigidos en busca de mejores resultados, ‘intento dar confianza a los jugadores y queremos que mejoren, como individuos para mejorar al equipo. La mayoría han mejorado, en juego y entendimiento. La camiseta del Barcelona pesa, hay presión. No sólo es ganar sino jugar bien y convencer. Hay un entorno difícil. Estáis vosotros, hay presión. Es la excelencia, hay que buscarla’.

Barcelona está peleando el segundo puesto con Sevilla. Los culés están muy cerca de lograr el objetivo de clasificar a la Champions tras no lograr alcanzar el título en manos del Real Madrid, ‘me quitaría un peso si lo conseguimos contra el Betis. Lograríamos un mínimo. Luego, a por el segundo puesto’, mantuvo Xavi acerca de la obtención de su pase a la Liga de Campeones.

Xavi Hernández demostró todo su profesionalismo, y no titubeó en hablar del momento del Real Madrid y en que se le debería hacer el pasillo al club merengue, ‘es claro, es una señal de respeto y deportividad, sin más. Se lo merece. Ya se lo hice al Real Madrid, no hay problema. Si no enseñamos esto a los niños sería un error. Lo demás es polémica e historias. Mañana haremos el pasillo’.

Esa consecución del Real Madrid en LaLiga y meterse a la final de la Uefa Champions League, Xavi habló sobre los ánimos del plantel, ‘seguro que afecta a muchos culés. Somos antagonistas y es una realidad, pero no hay que quitar la nuestra. Me dijeron en noviembre, que había que entrar en Champions, es un mínimo. Es una pena. Hay que ser realistas y el año próximo ya se verá. Pero hemos mejorado. No hemos sabido competir. Hay que luchar por títulos’.

Una baja confirmada tendrá el Barcelona ante Betis que es la de Gerard Piqué, pero Marc André Ter Stegen es duda también, ‘Marc se ha encontrado mal. Ayer ya tenía pequeñas molestias estomacales. Daremos la lista mañana. Y Gerard tiene molestias en el aductor, mañana será baja. Es una pena porque es importante. Está sufriendo con este tendón y veremos cómo evoluciona para saber si puede jugar los últimos partidos’.

De cara al encuentro ante el Betis, destacó de su rival, ‘me espero un rival con ucha confianza. Está de celebración, la afición le llevará en volandas. Hay que felicitar al Betis y a Pellegrini. La temporada es histórica. Tiene buenas individualidades. Queremos la revancha’.

Por último, también es consciente de contra quién jugarán al mantener ‘es una ocasión de oro, otra vez, para certificar el objetivo de la Champions. Es un rival directo. Nos ganaron en el Camp Nou y tenemos la opción de la venganza futbolística. Estamos muy motivados. Ellos vienen de ganar la Copa, están con confianza, y tienen un grandioso entrenador. Queremos los tres puntos que nos certifiquen la Champions. Pero estamos preparados’.