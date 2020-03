Futbolista chino envía un mensaje de tranquilidad tras dar positivo

El RCD Espanyol y la Asociación China de Fútbol confirmó a la prensa y a la comunidad que el actual jugador de su plantel Wu Lei , es uno de los jugadores que dio positivo en la prueba que se realizó para detectar el covid-19. El futbolista chino colgó en sus redes sociales un mensaje de aliento a toda la comunidad, al encontrarse bien en su etapa de recuperación.

Mensaje de Wu Lei a toda la afición perica. ¡Mucho ánimo y mucha fuerza, Wu! ¡Tienes todo nuestro apoyo! 💪⚪️🔵



武磊给所有西班牙人球迷的信息!加油,武磊!我们全力支持你!💪⚪️🔵#Volem | #EspanyoldeBarcelona | #RCDE pic.twitter.com/uOnOjKNxK9 — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) March 21, 2020

“Ya estoy en mi casa para iniciar la cuarentena. Mentalmente estoy bien, fuerte, y mis síntomas ya casi han desaparecido. ¡Os quiero dar las gracias por vuestros mensajes de cariño! Los he recibido todos y os doy muchas gracias por el apoyo. ¡No os preocupéis! Además, quiero que toméis conciencia del COVID-19. Aún no lo hemos vencido, por eso, seguid las indicaciones sanitarias, lavaos las manos a menudo y no salgáis de casa. ¡Muchas gracias por vuestro cariño, de nuevo! ¡Estoy plenamente convencido de que venceremos al COVID-19! ¡Tengo muchas ganas de volver a los terrenos de juego!”. De esta manera el delantero del equipo de Barcelona da un parte de tranquilidad ante una situación que ha generado pánico a nivel mundial.

El club también informó que otros cuatro jugadores con posibles contagios ya se encuentran recuperados, pero que no se revelarán sus nombre por derecho a la privacidad. Se especula que el otro jugador con contagio que también se encuentra en recuperación, sería el defensor central uruguayo Leandro Cabrera.