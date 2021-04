Misión cumplida de FC Barcelona contra Villarreal: ¡LaLiga, en llamas!

Un día en la oficina, aunque con alguna turbulencia en el primer tiempo, fue lo que firmó FC Barcelona para vencer 1-2 a Villarreal y llegar a los mismos del Real Madrid. Y sí: ¡ahora arde LaLiga!

Un Griezmann inspirado y un Villarreal con pocas alternativas, que además acabó con diez, marcaron el rumbo de un juego que no sufrió el ganador.



Dos veces había intentado Gerard Moreno en los primeros minutos, con poca ubicación pero mucha intención. Y una vez se había acercado el visitante en un inicio emocionante del juego. Los médicos también se enferman y así le salía el primer tiro libre a Messi a los 8 minutos, con un resbalón en el cobro y una amenaza que por fortuna para Villarreal no pasó a mayores.



Una jugada selo Barcelona, arrancó con participación de Messi, Dest, Busquets y una gran apertura a Alba y centro para De Jong, pero en la propia raya le sacó el portero el gol al holandés. Y en 15 minutos inclinaba la cancha el favorito, con tres remates bajo los palos por ninguno del rival.



Y entonces pasó de la euforia a la preocupación el dueño de casa en un parpadeo: a los 26 Chukwueze superaba a Ter Stegen sin que Piqué pudiera reaccionar para el 1-0 parcial, pero a los dos minutos una fenomenal aparición de Griezmann al pase de Mingueza puso la cuenta 1-1. Y pasó derecho el francés: juntándose con Messi -casi nadie- rompió la marca y definió de media vuelta, un golazo para el 1-2.



Vale decir que debió ser triplete de Griezmann en el mano a mano con Asenjo antes del descanso de un duelo pleno de entrega, con remontada a bordo.



El segundo tiempo estuvo marcado por un ganador que sacó un poco el pie del acelerador, lo que al final convenía para asegurar los 3 puntos y aprovechar el resbalón del Real Madrid.



Ganaba impacto Villarreal con la llegada de Estupiñán pero llegaría la fatalidad: expulsado Trigueros por una dura entrada a Messi y ya con diez era todo una quimera. Sobre el cierre se animó un poco el juego, quiso de chilena Gerard, por primera vez poco eficiente para impulsar el ataque amarillo, y no opuso más resistencia el Villarreal, que no se acordó de Bacca.



FC Barcelona hizo lo que tocaba, ganó y sumó tres puntos para empatar en 71 puntos a Real Madrid y quedarse a dos del líder Atlético, que juega a segunda hora. ¡Se aprieta, felizmente, la tabla y la pelea por la Liga está muy abierta!