Luis Suárez se acuerda de Koeman: así fue su particular celebración

A Luis Suárez no hay que subestimarlo. Eso lo debe tener claro Ronald Koeman, entrenador del Barcelona que despidió al delantero uruguayo en septiembre del 2020 por medio de un llamada telefónica y que este sábado recibió una respuesta en el Wanda Metropolitano.

En el duelo Atlético de Madrid vs Barcelona (2-0), Suárez anotó el segundo gol del conjunto colchonero y en medio de su celebración se acordó del técnico neerlandés, quien estaba viendo el partido desde la grada.



El artillero charrúa primero pidió perdón por anotarle a su ex equipo y luego celebró con su mano en la cara, haciendo el gesto de una llamada y mirando a la tribuna.



Hay que recordar que Suárez explicó hace poco su salida de Barcelona y reveló que fue por medio de una llamada telefónica, que duró menos de un minuto: "Koeman me llamó y me dijo que no contaba conmigo. Fue duro por la forma en que se me despreció".

Explicación de Suárez

Suárez atendió a los medios tan pronto finalizó el partido y explicó su celebración con la 'llamada telefónica'. El uruguayo, entre risas, aseguró que 'fue una broma' que tenía planeada con sus hijos.



"Para la gente que sabe que tengo el mismo número y que sigo usando el mismo número... (Para Koeman) No, para nada. Si se lo quiere tomar a pecho. Había quedado con mis hijos, fue una broma".

