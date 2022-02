De las canchas al combate: ‘quiero ir a la guerra y ayudar a mi gente’

Ucrania atraviesa por un momento difícil, luego de que Rusia entrara en su territorio y empezara con una invasión armada, la cual ya ha cobrado vidas de soldados y civiles. Las distintas posturas al respecto no se han hecho esperar, teniendo en cuenta que indirecta o directamente, el conflicto afecta no solo a los habitantes de Ucrania, sino a una región entera y aquellos que están fuera del territorio.



El fútbol no ha sido ajeno al problema y las posturas en el tema han empezado a salir. Es el caso del ucraniano Vasly Kravets, del Sporting de Gijón. El futbolista habló con Marca, acerca de la situación que vive su país “Estamos jodidos”.



Condenó la situación y afirmó lo que está viviendo su país “Están matando a gente, a civiles, en hospitales… todo es culpa de Putín, no quiero decir que es culpa de Rusia, pero sí de Putín. Somos un país que quiere vivir tranquilo. No queremos atacar a nadie, queremos vivir bien y tranquilos”.



Además agregó sobre su deseo de ayudar “Digo la verdad: quiero ir a la guerra y ayudar a mi gente. Pero no puedo ayudar porque no sé cómo disparar, cómo moverme, cómo recargar un arma… pero la verdad es que quiero ayudar. Si pudiera ir, iría al frente a defender mi territorio. Es obligatorio para el corazón de los ucranianos”.