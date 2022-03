El montenegrino más bilardista: discutidas declaraciones de Savic

Y si les preguntan por el ‘bilardismo’ en su máxima expresión, Stefan Savic les muestra un ejemplo claro de la doctrina “ganar a como dé lugar”.



El central del Atlético de Madrid opinó tras la victoria contra el Cádiz por 2-1 en un encuentro muy discreto del conjunto rojiblanco que prefiere "jugar así y ganar" porque "cuando no ganas se habla de que el equipo no está bien" y "lo que se recuerda son las victorias".



"Si vamos a jugar siempre así y ganar, prefiero jugar así y ganar. Cuando no ganas siempre se habla de que el equipo no está bien, que el míster se tiene que ir, que unos jugadores se tienen que ir. Y ahora mismo lo que se recuerda son las victorias, los resultados. Yo prefiero jugar muy bien y ganar, pero muchas veces depende. Lo más importante son los tres puntos, este partido fue para ganar los tres puntos y ya esta", reflexionó tras el partido.



El defensor montenegrino aseguró que esperaban "un partido intenso" ante un Cádiz que "pelea para quedarse en la Liga" y el Atlético "por asegurar el cuarto puesto" que le da acceso a la próxima Liga de Campeones.



"Lo más importante son esos tres puntos, porque no es tan fácil tener esa regularidad que no hemos tenido esta temporada, y estamos contentos porque nos da esa moral para afrontar la 'Champions'", añadió, en relación al partido del martes de vuelta de octavos de final contra el Manchester United.



El 1-1 que recibió el Atlético fue, como otros muchos esta temporada, con un remate de cabeza tras un centro lateral, en este caso marcado por Álvaro Negredo. "Hay que mejorar eso, yo creo que es un tema de concentración, tenemos que tapar el centro", admitió Savic.



El jugador balcánico no quiso valorar la actuación arbitral, que incluyó una roja a su compañero Reinildo Mandava rectificada a amarilla y una roja directa al final al canterano Javi Serrano, esta sí definitiva.



"Creo que no hace falta hablar sobre árbitros, todo el mundo ve lo que está pasando, está la tele, se ve todo, decir algo no va a cambiar nada, tenemos que concentrarnos en nosotros y pensar en el próximo partido, son cosas que nosotros no podemos manejar", zanjó.