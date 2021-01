¿Muy alejado? Así está el panorama para la renovación de Sergio Ramos

El futuro de Sergio Ramos vuelve a ser un dolor de cabeza para Florentino Pérez, pues no han podido ponerse de acuerdo para renovar su contrato, el cual termina a mediados de este 2021. El central español sería del interés del PSG, por lo que en caso de no continuar en Real Madrid, no sería raro que se le viera en el fútbol francés.

Según la prensa internacional, la propuesta del Real Madrid para su capitán es que se quede un año más con el mismo sueldo. Ramos estaría pidiendo contrato a dos años, por lo que el club merengue le habría dicho que podrían ajustarse pero haciéndole una rebaja del 10% en su salario. La oferta no le gustó nada al defensor, quien llegó al Madrid en 2005 procedente del Sevilla, y cuyo nombre vinculan para el PSG.



El tire y jala con la directiva merengue continúa y según el Chiringuito, medio español, Ramos le habría asegurado a Florentino que en los planes del PSG están él y Leo Messi. La renovación del capitán cada vez se ve más lejana.