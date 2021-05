Barcelona, el club de los compadres: la historia de Agüero y Messi

¡Hasta que se les cumplió! No fue el Manchester City sino en el FC Barcelona donde a partir de ahora jugarán juntos los compadres Sergio Agüero y Lionel Messi.





Pasaron años coincidiendo en la selección argentina y deseando jugar alguna vez en un mismo club y ahora finalmente lo cumplirán.



La suya es una historia que data de 2005, cuando hicieron parte del equipo que jugó el Suramericano Sub 20 en Colombia, en el Eje Cafetero. El propio Agüero recordaba que no sabía quién era ese chico callado que apenas soltó unas palabras tímidas en medio de una charla sobre zapatillas con otros compañeros (uno de ellos era Ezequiel Garay), y que nadie pudo ocultar la sorpresa cuando Lio reconoció que no sabía bien quién era su compañero, aunque con 17 años ya era ídolo de Independiente.



Después fueron al Mundial de Países Bajos, que ganó Argentina, y no está muy claro si fue un ayudante del técnico José Pékerman o Marcelo Roffé, psicólogo de los planteles juveniles (y quien trabajó en la Selección Colombia años después), quien los juntó en la misma habitación. Ya no se separarían más.



En la Play cada uno reclama frecuentemente la paternidad sobre el otro pero en la cancha la "química” entre ambos ha sido siempre evidente, se encuentran sin mirarse y eso redundo siempre en beneficios para Argentina.



"El tiempo pasa, éramos feos, eh. Ahora mejoramos un poquito, viste que con la edad... El tiempo nos favoreció a los dos, le pasa a todos. Veo fotos de unos años atrás y digo ‘mamá, mirá lo que era’, ja", confesó hace poco Agüero.



La amistad se hizo más fuerte con los años, al punto que cuando nació el hijo de Sergio con la hija de Maradona, el padrino fue Lionel Messi. Lindo peso carga el chico con ese padre, ese padrino y nada menos que el 10 como abuelo... Lo cierto es que son compadres dentro y fuera del campo y que la ilusión del FC Barcelona es que el Kun sea un amarre más de Messi al club, uno que garantice su permanencia y que le permita disfrutar del talento de ambos por varios años.