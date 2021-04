¿Agüero por Neymar? Rumor de FC Barcelona con Messi como pieza clave

¿A quién prefiere Messi, a su amigo compadre de toda la vida en Argentina o a su socio ideal en el FC Barcelona?

En esa duda se mueve el nuevo rumor del mercado de fichajes, que habla de la posibilidad cierta de ver a Sergio Agüero recalar en FC Barcelona, en perjuicio de Neymar Jr, quien hace años intenta el regreso.



El diario Sport publica en su portada de este martes un sugerente titular: Agüero se acerca... Neymar presiona.



El medio explica que “El Barça entra finalmente en la puja " y que "vuelve a interesarse por el argentino e intentará convencerle para que acepte una oferta asumible para venir al Camp Nou”.



Sobre el brasileño apunta: "En Francia le ven en el Barça... El brasileño se ha negado a renovar con el PSG y espera un movimiento del Barcelona para pedir su salida”.



En el medio está Lionel Messi: su continuidad en el club, que a esta altura sigue siendo un misterio, y su preferencia sobre sus dos amigos inclinaría la balanza a la hora de las contrataciones.



Vale mencionar que Neymar ha dicho en las últimas horas, para la revista France Football, varias frases que sugieren su interés de quedarse en PSG: "Me ha enseñado mucho sobre la forma de ser de los franceses. Me ha explicado la mentalidad francesa. Le debo una gran parte de mi adaptación y, consecuentemente, mi suerte de estar aquí", dijo sobre la esperanza de renovación propia y del joven maravilla de Francia.



Pero según L’Equipe, “está demorando al PSG que ya tiene el contrato preparado para firmar ante la posibilidad real de regresar al Barcelona en junio”, aunque tiene contrato hasta 2025.



El lío para Neymar es que, mientras Agüero llegará gratis, tras el final de su contrato con Manchester City, él necesita proponer al menos un par de trueques, pues las condiciones económicas del club catalán no dan para pagar más de 180 millones de euros de traspaso.



Agüero tendría además el interés del Chelsea a su favor y la posibilidad de no moverse de una liga que conoce bien. Su prioridad sería mantenerse en una competencia que le ofrezca continuidad y alta competencia de cara al Mundial de Catar 2022, en el que aspira a estar.