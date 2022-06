Giros en el mercado: uno que espera, otro que se aleja del Barcelona

Las novelas en el mercado del FC Barcelona continuarán por un largo rato. Con las confirmaciones de Andreas Christensen y Franck Yannick Kessié que ya son del club a coste cero, Robert Lewandowski sigue a la expectativa con dardos contundentes día tras día sobre su futuro lejano del FC Bayern de Múnich, y Ángel Di María empezó a sonar en la órbita azulgrana.

El caso de Robert Lewandowski se diferencia de la situación de Ángel Di María. El polaco todavía tiene contrato con el club bávaro, y es el principal problema para las directivas del FC Barcelona que no tiene la economía suficiente de momento para fichar a un jugador tan costoso. Por su parte, el argentino llegaría gratis, con unas condiciones de dinero que los culés le pondrían en su salario para no perjudicar aún más el entorno financiero.

Sumado a ello, los rumores que ponían a Ángel Di María en el equipo catalán aparecieron en medio de negociaciones con la Juventus de Turín que vinculaban al argentino en la Serie A. Sorpresiva noticia la de una posible llegada a LaLiga cuando solo la Juve se animaba a contar con los servicios del ‘Fideo’.

El lunes 6 de junio, Robert Lewandowski dijo en una emisora polaca, Onet Sport su anhelo en el futuro, ‘me voy porque quiero nuevos retos en mi vida. En el Bayern no me quisieron escuchar hasta el final. Algo dentro de mí se apagó. Después de todo, no puedo imaginar lo que sucedió en los últimos meses. La lista de clubes interesados en mí no es muy larga… se habla mucho de un club en concreto; no estoy considerando otras ofertas’, refiriéndose al interés del Barcelona, sin duda alguna.

De acuerdo con la Gazzetta dello Sport, Ángel Di María arribará a la Juventus, poniéndole fin a ese rumor que lo acercaba al FC Barcelona, pues su anhelo es por lo menos cumplir un año más en Europa con el fin de retirarse en su país, Argentina. Uno que se acerca como Robert Lewandowski, aunque el equipo catalán no tenga las posibilidades de ficharlo, deberá hacer sacrificios en la plantilla para contar con el polaco, y uno que, pese a llegar gratis, poco a poco se va alejando.