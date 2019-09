A puro sacrificio, Real Madrid se recuperó y celebró contra Sevilla

Real Madrid se impuso 0-1 en una difícil visita a la casa del Sevilla y a tiempo se recuperó del golpe sufrido en Champions contra PSG.

No sobró mucho pero la versión sacrificada y comprometida que se extrañó en París apareció en el Sánchez Pizjuán, donde Benzema volvió a salvar los muebles y firmó un triunfo de visitante que en el futuro puede ser clave.



De ida y vuelta eran los primeros minutos, con una falta inexistente que aproximó a Benzema al gol y que en la siguiente jugada, puso a Reguilón a probar los reflejos de Sergio Ramos.



Pero Real Madrid sufría del mismo mal de París, con Kroos en un perfil muy bajo, Casemiro multiplicándose en marca y James esforzándose para recuperar más cerca del lateral derecho que de Hazard y Benzema, con lo cual ambos quedaban demasiado aislados.



Mala fortuna para el colombiano al 30 cuando le quedó una pelota por izquierda y le salió corto el centro a Hazard.



Sevilla, el equipo de Lopetegui, el despedido del Madrid para la llegada de Zidane, tendría una opción más con un cabezazo desviado de Luuk De Jong.



Y fue a la carga el Madrid: pudo tener premio el robo de James a los 34, aunque Hazard prefirió rematar contra el cuerpo del arquero Vaclik que levantar la mirada y elegir el pase.



Tremendo era el pase que a los 38 inventó James para Carvajal, quien estrelló la pelota en los pies del portero... una pena que no fuera Benzema o Bale el destinatario de ese tremendo servicio.



Un tiro libre intrascendente de Bale sería el cierre de una primera etapa que pintaba bien para el local pero en la que acabó imponiendo su orden el visitante, en gran parte por el sacrificio y la intención del colombiano.



Llegaría el complemento con un Madrid aun más afincado en campo del Sevilla, con la pelota y la intención de hacer daño.



El gol era cuestión de tiempo, exactamente de 64 minutos, cuando Carvajal encontró un callejón y sacó un centro directo a la cabeza de Benzema, quien hasta allí no era especialmente influyente… No hace falta en su caso pues fue el responsable del 10-1 parcial que premiaba al mejor equipo de la cancha.



Luchaba Sevilla por el descuento, con sendos acercamientos de Ocampos el más peligroso aunque con una leve falta de precisión en la última jugada.



Se anulaba por fuera de lugar la jugada de gol de ‘Chicharito’ Hernández, quien estuvo a punto de hacer valer la Ley del ex contra los blancos, y se fue el tiempo sin que el ímpetu del equipo local lograra subir al marcador e igualar la cuenta.



Real Madrid se recuperó así de un ‘palazo’ en casa del PSG por Champions y en LaLiga, donde ya es segundo, pone sus condiciones, aprovechando el mal momento del FC Barcelona ( la ventaja ya es de cuatro puntos).



Calma para planear una semana crítica y alivio a la tensión de Zidane, con una victoria que se logra después de casi cuatro años sin victorias en el Sánchez Puzjuán… y contra Lopetegui, un morbo que no es menor.