Furiosa reacción de Gareth Bale: en España lo llamaron 'parásito'

Gales tiene la fortuna que muchos desean: disfruta de un Gareth Bale pletórico, siempre inspirado cuando juega para su país, autor de un doblete en la victoria 2-1 contra Austria que le permite ilusionarse con un cupo al Mundial de Catar 2022, en una llave en la que espera oponente del duelo pendiente entre Escocia y Ucrania.

Sin embargo, no todo es felicidad para la estrella y capitán del equipo, que ha respondido con toda contundencia a una publicación en España que literalmente le 'sacó la piedra'.



El jugador fue el protagonista de una polémica publicación del diario Marca de España, en la que lo acusaron de ser un "parásito" que se agarró de Real Madrid para lucrarse, argumentando que solo jugó dos partidos desde noviembre pasado, siempre por problemas físicos. 'Ya no le duele' titulaba el medio con una foto del jugador sonriente y feliz, como nunca se ve en el club que le paga un salario cercano a los 20 millones de euros.

Lo que fue calificado como desagradable por miles de aficionados fue que se usó una imagen del jugador que lo asemeja a un insecto que se alimenta del escudo del Madrid.



"No. No necesito enviar un mensaje, sinceramente. Es una pérdida de tiempo. Es repugnante, todos deberían avergonzarse de sí mismos. No estoy preocupado. Fin", dijo el galés tras la victoria en las Eliminatorias.



Sin embargo, después se lo pensó mejor y respondió con total contundencia: "En un momento en que las personas se quitan la vida debido a la insensibilidad y la implacabilidad de los medios, quiero saber, ¿quién está responsabilizando a estos periodistas y a los medios de comunicación que les permiten escribir artículos como este?", escribió en su cuenta de Twitter.



"Afortunadamente, he desarrollado una piel dura durante mi tiempo en el centro de atención pública, pero eso no significa que artículos como estos no causen daño y molesten personal y profesionalmente a quienes reciben estas historias maliciosas", añadió.



"He sido testigo del efecto que los medios de comunicación pueden tener en la salud mental y física de las personas. Los medios esperan actuaciones sobrehumanas de los atletas profesionales, y serán los primeros en celebrar con ellos cuando lo hagan, pero en lugar de compadecerse de ellos cuando se rompan en pedazos, alentarán la ira y la decepción de sus fanáticos. Las presiones diarias sobre los atletas son inmensas y es tan claro como el agua, cómo la atención negativa de los medios podría enviar fácilmente a un atleta ya estresado, o a cualquiera que esté a la vista del público, al límite", lamentó.



"Espero que para cuando nuestros hijos tengan una edad en la que puedan ingerir noticias, la ética y los estándares del periodismo se habrán aplicado de manera más estricta. Así que quiero usar mi plataforma para alentar el cambio en la forma en que hablan públicamente y critican a las personas, simplemente en su mayor parte, sin cumplir con las expectativas a menudo poco realistas que se proyectan sobre ellos. ¡Todos sabemos quién es el verdadero parásito!", concluyó.