Herencia del bochorno en el clásico: Ancelotti desprecia su 'unidad B'

Real Madrid rozó el ridículo en su derrota 0-4 en el clásico contra FC Barcelona, un resultado que en toras circunstancias le costaría la cabeza al entrenador, pero que ahora, instalado en los cuartos de final de la Champions League y con ventaja en el liderato de LaLiga, se toma con algo más de calma.

Pero ha sido justamente Carlo Ancelotti, al asegurar que ha sido el único responsable de la debacle por su planteamiento táctico, quien ha encendido la polémica en Madrid: ¿sin Benzema el suyo es un equipo que no hace diferencia? ¿no hay reemplazos en una nómina tan rica? ¿desprecia el DT a eso que los españoles llaman la 'unidad B'?



La realidad es que el italiano tiene un grupo base de 16 jugadores que son simplemente inamovibles: Courtois, Militao, Alaba, Vinicius, Casemiro, Benzema, Modric, Kroos, Mendy, Valverde, Carvajal, Nacho, Lucas Vázquez, Asensio, Rodrygo y Camavinga. Después, parece que los demás son invisibles.



Según el diario AS de España, solo ellos superan los 1.000 minutos esta temporada, con Courtois muy por encima de la media, con 3.639 minutos y todos los demás con más de diez partidos como titulares.



Pero hay al menos siete hombres que seguramente pedirán pronto la salida al ver que el DT simplemente no confía en ellos: Hazard, Marcelo, Jovic, Isco, Bale, Mariano y Ceballos. Si se suman los porteros Lunin y Vallejo, sin opción frente a Courtois, la lista de transferibles es, más que larga, casi alarmante.



Se sabe que Marcelo terminará su contrato en junio y no renovará, lo que le ahorrará 16 millones de euros por temporada al club. Es la misma historia de Bale, cuya única motivación hace tiempo son los 20 millones de salario que percibe. Pero Jovic costó 60 millones de euros y hasta Mariano, otro descartado que se niega a salir (gana 9 millones al año) fue antes que el serbio como solución en el clásico... una perla más de la inconsecuencia del DT.



Así las cosas, será este un Madrid reventado al final de la temporada, ojalá con al menos un título que le asegure la permanencia a un Ancelotti que empieza a vivir de los ahorros y tiene ante sí el enorme reto de hacer que la humillación en el clásico no sepulte la motivación de un grupo que ha perdido un gran pedazo del tesoro que resuelve las temporadas: confianza.