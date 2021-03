¿Real Madrid y Barcelona se resignan? Plan b para Mbappé y Haaland

Kylian Mbappé y Erling Haaland son las figuras del momento, la que todos quieren, y los llamados a reinar en los próximos años. Cristiano Ronaldo y Lionel Messi ya están en la parte final de su carrera, y este par de jóvenes goleadores han irrumpido en Europa para hacerse un espacio.



El delantero del PSG ha sonado con insistencia para ser fichado por el Real Madrid, el que sería el sueño de niño de Mbappé, para ser dirigido por Zinedine Zidane y jugar al lado de Karim Benzema. Por su parte, al ‘tanque’ noruego del Borussia Dortmund lo relacionan con varias escuadras, pero en España solamente lo acercan al FC Barcelona, para que juegue con Lionel Messi, si el argentino decide renovar.



Sin embargo, la realidad dicta un camino espinoso para que el Madrid y Barça puedan quedarse con los ‘muñecos’ de moda. Si bien el deseo de ambos goleadores es brillar en los mejores equipos del mundo, no hay dinero para pagar sus altos pedidos, o los de sus clubes actuales.



Detrás de Mbappé está la maquinaria árabe del PSG, que ya le ofreció un sueldo anual de 30 millones de euros brutos por temporada, con posibilidad de que la cifra aumente año tras año, para que renueve su contrato y se quede en París.



Por su parte, Haaland dice que no tiene afán de irse del Dortmund, con el que le queda un par de año de contrato. Y lo buscan los grandes de Inglaterra, que están dispuestos a sacar su chequera y dar lo que sea necesario por los goles del noruego.



De esa manera, la prensa en España reveló que tanto Real Madrid como el Barcelona, ya tienen plan b y tienen en carpeta a dos atacantes que pueden solucionar muchos problemas y no son tan costosos. En el equipo merengue se interesarían por Harry Kane, figura de Inglaterra y del Tottenham Hotspur, quien, cansado de no ganar cosas importante en su club, daría el sí para llegar a la Casa Blanca.



En las toldas del FC Barcelona, el entrenador Ronald Koeman ha recomendado al holandés Memphis Depay, quien brilla en Lyon y estaría maduro para dar el gran salto. Además, ofrece alternativas tácticas, pues es un atacante que puede jugar en el área o como extremo. Ideal para el DT.



¿Se resignarán Real Madrid y Barcelona a no tener, por lo menos la próxima temporada, a las figuras del momento?