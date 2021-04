Messi, con un pendiente en clásico español ¿hace cuánto no les marca?

El argentino Lionel Messi disputará este sábado (2:00 pm) en Valdebebas su clásico 45 con el gol como única asignatura pendiente en los últimos seis duelos que ha disputado contra el Real Madrid.

Se le resiste al rosarino ver portería contra el eterno rival desde el 6 de mayo de 2018, en el partido de la 36ª jornada de la Liga que acabó en tablas (2-2).



Cuando este sábado salte al tapete del estadio Alfredo di Stéfano, Messi encadenará 2 años, 11 meses, y 4 días sin anotar un gol a una de sus víctimas favoritas. Una mala racha en los últimos seis clásicos que coincide con la marcha de Cristiano Ronaldo al Juventus.



Desde que el portugués no juega en LaLiga, Messi no celebra una diana ante el eterno rival. En los últimos seis duelos contra el club blanco en los que ha participado, su equipo ganó en tres ocasiones, todas ellas en la temporada 2018-19, cosechó dos derrotas, la última en la primera vuelta del presente curso (1-3), y sumó un empate.



Este sábado, el argentino intentará acabar con su sequía ante el eterno rival en un momento en el que todavía no ha confirmado su continuidad como azulgrana.



Su contrato expira el próximo 30 de junio y, de no renovar, el clásico de este sábado sería el último baile de Messi ante el equipo blanco.



Desde su debut en partido oficial con el primer equipo en la temporada 2004-05, Leo Messi ha disputado un total de 44 clásicos. Suma 26 goles: 18 tantos en Liga, 2 en la Liga de Campeones y otros 6 en la Supercopa de España. Nadie ha marcado más que él. Ni Di Stéfano (18), ni Cristiano Ronaldo (18), ni Raúl González (15) ni Ferenc Puskas (14).



El sábado, el 'crack' de Rosario tiene la oportunidad de escribir uno de los últimos capítulos de sus duelos contra el Real Madrid y romper una racha que dura más de 1.000 días. Y acepta el reto en un momento dulce. En una temporada marcada por las dudas en su continuidad, Messi sigue siendo el líder indiscutible del Barça de Ronald Koeman.



Su transcendencia este curso ha sido progresiva, de menos a más, similar al rendimiento del equipo. El ’10’ azulgrana es el máximo goleador de la Liga con 23 tantos, seguido por Luis Suárez y Gerard Moreno, ambos con 19 dianas, y Karim Benzema, que ha anotado 18 tantos. Su participación se prevé clave en las últimas nueve jornadas de Liga. Su equipo será campeón, si suma un pleno de victorias. Este sábado en Valdebebas, el Barça de Messi tiene la primera de las nueve finales que le quedan para conseguir el objetivo.