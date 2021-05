Real Madrid sueña: un ojo en San Mamés, el otro en el Metropolitano

Saquen calculadoras porque la definición de la liga de España empieza este domingo. Todos los partidos se jugarán en simultaneo, independiente de si están o no comprometidos con el título o descenso. En el caso del Real Madrid, deberá visitar San Mamés, donde tiene registros positivos, pero solo servirá la victoria, para ampliar sus opciones.



Pues es que el cuadro de Zidane está segundo con 78 unidades, a dos de diferencia del líder el Atlético de Madrid, que ha completado una campaña de ensueño a lo largo de la temporada. La matemática entra a jugar, Real Madrid deberá ganar para seguir con esperanzas en la última jornada. De llegar a empatar en Bilbao, debe esperar que el cuadro colchonero no gane, de lo contrario, la corona de España quedará en manos del elenco de Simeone.



Una derrota complicaría aún más las cosas, pues de suceder y el Atlético ganar, la liga estará decidida. En ese caso, deben esperar que los de Simeone empaten, definiendo todo por gol diferencia.



El historial para los merengues en sus visitas a San Mamés ha sido productivo, no pierden allí desde la temporada 2014-2015, en esa ocasión estuvieron presentes Varane, Marcelo, Carvajal, Kross, Isco, Nacho y Benzema, que actualmente integran el plantel blanco. En total son tres victorias y dos empates en los cinco juegos más recientes disputados en la provincia de Vizcaya.



En el balance general, han disputado 179 partidos ambas escuadras, con 92 triunfos para el Real Madrid, 51 para el Athletic y 36 empates. Pese a los vientos de cambio por parte de Zidane, buscarán ir por el triunfo que los acerque cada vez más a la corona y el bicampeonato en España.



Athletic Club vs Real Madrid

Estadio San Mamés

11:30 a.m. hora colombiana