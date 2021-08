¿Se viene un bombazo? Primera oferta del Real Madrid por Mbappé

La novela de Kylian Mbappé tiene un nuevo capítulo: oferta del Real Madrid. Medios de Europa como As España y Marca España, informaron que el conjunto merengue envió la primera propuesta por el delantero francés, quien tiene contrato con el PSG hasta junio del 2022 y desea salir del equipo.

Según lo comunicado, la primera oferta es de 160 millones de euros, una cifra que el conjunto merengue considera justa para quedarse con los servicios de la 'joya' de 22 años.



Sin embargo, según el periodista especializado en transferencias Fabrizio Romano, el PSG no aceptará la primera propuesta por el francés, ya que su prioridad es convencer a Mbappé de continuar en el equipo por más temporadas. Para el equipo galo el dinero no es un problema, así que el monto de euros no los hará cambiar de opinión.



Cabe resaltar que Mbappé ha rechazado tres propuestas para la renovación de su contrato con el PSG... Su llegada al Real Madrid parece estar muy cerca. ¿Se viene un bombazo?