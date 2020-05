¡De no creer! La razón por la que Luka Jovic se habría lesionado

El Real Madrid tuvo una sorpresa poco agradable en el regreso a los entrenamientos, el delantero serbio Luka Jovic, presentó una fractura extraarticular en el hueso del pie derecho, que lo alejará de las canchas entre dos y tres meses. La prensa serbia aseguró que la lesión se debe a un accidente que tuvo el futbolista estando en casa, y no en los entrenamientos en cuarentena como se había asegurado.

El diario Kurir, afirmó que según información de uno de sus familiares, Jovic se fracturó el pie derecho después de caer desde la terraza de su casa en Belgrado. Lugar en donde pasó la cuarentena desde el 12 de marzo hasta el 4 de mayo.

“Estaba realmente herido. Se cayó de una terraza, no sé cómo explicártelo, no entiendo como pasó. Fue un accidente”, aseguró un familiar del delantero, tras información de la prensa balcánica.



Si bien el Real Madrid no ha comunicado oficialmente la razón de la lesión de Jovic, el papá del futbolista habló a los medios afirmando que el club le pidió no hablar del tema, asegurando que su hijo se lesionó en una rutina de entrenamiento: “Se estaba preparando en su casa siguiendo el programa de entrenamientos que envió el club y durante un ejercicio sintió un gran dolor. ¿Quién podía saber que era tan grave...Por favor, entiéndanme, pero no puedo decir nada, vino una orden del club de que nadie, ni siquiera Luka, podía decir nada”.