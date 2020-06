El fichaje que no llegó al Real Madrid por culpa de Sergio Ramos

Una de las promesas que tiene el equipo de Jürgen Klopp para el futuro es Harvey Elliot, el futbolista nacido en Inglaterra reveló la razón por la que decidió no fichar por el Real Madrid antes de llegar a Liverpool, equipo del cual es hincha.

El futbolista de 17 años, aseguró en ‘The Atletics' que fue llevado al Bernabéu por agentes del Madrid cuando era parte del Fulham con el fin de seducirlo para fichar por el equipo merengue, pero al mostrarle la camiseta de Sergio Ramos y la oportunidad de conocerlo en el momento, decidió rechazarlo debido al incidente en la final de la Champions del 2018: "No, está bien así... No me gusta después de lo que le hizo a Salah".

Elliot señaló que recordó la final de Liverpool frente al Real Madrid por la Champions del 2018, en la que una fuerte entrada de Sergio Ramos sobre Mohamed Salah sacaría al egipcio del partido, siendo este suceso clave para al obtención del título del cuadro merengue.

Elliot, quien estuvo presente en la final de la Champions del 2018 en Kiev como hincha de Liverpool, tiene el récord en Premier League por ser el futbolista más joven en debutar con tan solo 16 años y 30 días. Ahora, con presente en Liverpool y el rechazo al Real Madrid, es uno de los futbolistas prometedores que tiene Inglaterra y el equipo ‘red' de cara al futuro.