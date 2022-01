Real Madrid le apunta a la 'austeridad': salidas para bajar costos

El mercado invernal llegó y los rumores de fichajes empiezan a sonar. Pese a que en enero no se dan los movimientos más esperados, pueden llegar a sorprender. Es el caso del Real Madrid, que tiene toda su atención para ir en búsqueda de Kylian Mbappé y Haaland, pero, para ello, deberán reducir considerablemente el coste de su plantilla. Son varios los jugadores que terminarán contrato en junio del 2022 con la casa blanca y poco interés hay en renovarlos.



De acuerdo al diario As, el Real Madrid espera ahorrarse cerca de 60 millones de euros en solo salarios, dejando salir a jugadores que fueron importantes en la época de dominio a nivel europeo de los españoles.



Es el caso de Gareth Bale, que poco interés tiene por renovar, además, tampoco hay algún movimiento por parte de los directivos. El galés tiene un salario de 17 millones fijos, pero puede llegar a aportar cerca de 30 millones. La temporada reciente no lo ha favorecido, pese a estar en los planes de Ancelotti.



Isco Alarcón es de los que no renovará con Real Madrid y pondrá punto final a su paso de nueve años como jugador blanco. En un principio ilusionó, pero las lesiones lo han marcado y desde el 2018 no brilla y es poca su influencia en cancha. Su salario está cercano a los 14 millones de euros.



Marcelo es el capitán del club, de a poco ha sumado minutos pero está lejos del nivel que lo catapultó a ser uno de los mejores laterales del mundo. Ahora, todo dependerá de su decisión, pues no está entre los inicialistas de Ancelotti. Su edad sería un motivo para no negociar, pero, todo dependería de un acercamiento para saber si habrá o no continuidad o si decidirá tomar otro rumbo.