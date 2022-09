Luka Modric, en máximo nivel a sus 37 años: ‘vivo por el fútbol’

El croata Luka Modric, centrocampista del Real Madrid, cumplió este viernes 37 años, edad a la que se mantiene al máximo nivel y asegura disfrutar “como nunca” porque sabe que está “en una edad difícil para un futbolista”, a la vez que reconoce que “nunca se sabe” lo que puede durar dicho rendimiento.



"Siempre me piden mi secreto, pero no sé qué decirte. Es algo natural. Vivo por y para el fútbol casi las 24 horas al día. Creo que esto es muy importante. Amo lo que hago. Estoy disfrutando como nunca de mi profesión porque sé que estoy en una edad difícil para un futbolista”, dijo en Real Madrid TV.



“Quizá por eso lo estoy disfrutando como nunca ya que nunca se sabe lo que puedes durar a este nivel y en este club, en el que la exigencia es máxima. Trato de disfrutar en los entrenamientos y en los partidos. Todo esto ayuda a estar bien con esta edad", continuó.



"Estoy muy agradecido porque Dios me ha dado un talento, pero luego hay que trabajar y dedicarse mucho a lo que haces, a tu profesión. El talento sin trabajo no significa mucho. Hay que trabajar mucho para ser exitoso en tu profesión y hacerlo bien", completó. Un Modric que desveló cómo vive su día a día, bromeando con que puede ser “un poco aburrido”.



"Hoy, por ejemplo, he llegado una hora y cuarto antes y casi todos los días desayuno aquí -en la Ciudad Deportiva de Valdebebas-. Hago mis cosas con los fisioterapeutas en el gimnasio para salir al entrenamiento ya caliente. Luego hago el entrenamiento y algún día entrenamos más fuerte y otros no tanto”, comentó. “Después, dependiendo de cómo me encuentre, me quedo a hacer cosas con los físios, lo que necesite. Luego me voy a casa a pasar tiempo con la familia y los niños. Los recojo del colegio casi todos los días. Un poco aburrido, ¿no?", prosiguió.



Además, el croata se mostró confiado respecto a las posibilidades del Real Madrid de cosechar títulos esta temporada: "Veo al equipo muy bien. Este año hemos empezado muy bien. Tenemos un equipo muy fuerte”, declaró.



“En cuanto al centro del campo, se nos fue un jugador muy importante como Casemiro, pero aquí tenemos muchos y buenos jugadores para suplirle y hacerlo bien. Tchouaméni se está adaptando muy bien. Es el segundo año de Camavinga y lo hizo muy bien en el primero. Kroos lleva mucho tiempo. Valverde lo está haciendo muy bien en cualquier posición en la que lo pongan. Ceballos está aportando mucho. Estamos muy bien cubiertos en esta posición", ponderó.



EFE