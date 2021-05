Real Madrid ganó pero quedó sin Liga: 2 a 1 contra Villarreal

La Liga de España llegó a su fin y el Real Madrid no mostró su mejor faceta en el juego, ni en el desarrollo. Falto de ideas, empujando y con ganas. No fue suficiente para meterle presión al Atlético de Madrid. Pese a esto, el Real Madrid remontó el juego sobre el final, 2 a 1 que no sirvió por el triunfo de los de Simeone.



Villarreal pegaría primero en el Alfredo Di Stéfano, una entrada en solitario de Yeremi Pino para meter presión al Real Madrid, que impávido, no encontró caminos en los primeros minutos del partido tras el tanto visitante. El medio campo del cuadro de Zidane dominaba en el tercio de cancha en ataque, sin embargo, la falta de profundidad y el buen esquema de los de Emery, impidieron que hubiera una ruptura desde la generación, posesión y jugada individual.



Pese a conocer el resultado que había en el José Zorrilla, el Real Madrid no encontraba los caminos al gol. Los jugadores conocieron de inmediato el marcador contra el Atlético de Madrid. Para la segunda parte, los de Zidane empezaron adelantando las líneas, jugándose al ataque.



Al minuto 57 llegaría la anotación de Benzema, pero por un fuera de lugar, milimétrico, pero ilegal, la decisión final del VAR fue invalidar lo que era el empate. Una jugada discutida, pero, los jugadores del conjunto blanco decidieron no protestar.



El colombiano Carlos Bacca, que inició desde el vamos, no tuvo un papel de mayor relevancia, con un solo remate intentado en los 65 minutos que disputó.



Conociendo el resultado entre Real Valladolid y Atlético de Madrid, el funcionamiento para los blancos empezó a decaer, con más ganas, pero sin organización ni serenidad en los momentos complicados. Pese a la entrada de Isco y Rodrygo, no encontraron los espacios en el fondo para generar peligro.



Los remates desde fuera del área por aprte de Modric sobre el final fueron las opciones más claras sobre el final, pero la falta de dirección era un alivio para el Villarreal, un respiro para el Atlético de Madrid.



La reacción del Real Madrid llegó sobre el final del juego. La media distancia sería la clave, primero Benzema al fondo y luego Modric, pero fue insuficiente para los de Zidane que terminaron con 84 unidades, a cinco del Atlético de Madrid.