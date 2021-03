Real Madrid quiere a Mbappé y Haaland juntos ¿Y Cristiano Ronaldo?

Una vez más el Real Madrid quiere sentar un precedente en materia de fichajes, de la mano del presidente Florentino Pérez, el mismo que fichó a los galácticos en su época. Ahora, el club español iría por los dos hombres de moda en el mundo: Kylian Mbappé y Erling Haaland. Con los dos atacantes, de 22 y 20 años respectivamente, comenzaría una revolución en el plantel, que por ahora dirige Zinedine Zidane.



Así lo revela este sábado el diario Marca, que deja claro que la realidad económica del club debe cambiar cuanto antes para lanzarse por las dos figuras nacientes.



“En el caso del francés, la renovación por el PSG no pinta nada bien. Las señales que emite el delantero tanto al cuerpo técnico como al propio club, no apuntan a una ampliación del contrato que termina el 30 de junio de 2022”, dice el medio español. Sobre Haaland, su padre y su empresario son más cautos sobre la posibilidad de fichar por el Madrid: “Consideran que el Borussia Dortmund es el lugar perfecto para terminar la formación de un jugador que 16 meses atrás jugaba en Austria”.



En las últimas semanas se especuló sobre un posible regreso de Cristiano Ronaldo al Real Madrid, decepcionado por no llegar a finales de Champions con Juventus. Sin embargo, Marca asegura que la dirigencia merengue no tiene en los planes a CR7, pues no sería acorde con el plan de renovación del plantel.